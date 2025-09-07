Колумнист Dail Mail Питер Хитченс в своей статье раскритиковал слова главы штаба обороны Великобритании Тони Радакина о России.

«Похоже, что война на Украине будет продолжаться много лет, — говорится в публикации. - И это не будет случайностью». «Возможно, Запад втайне этого хочет», - пишет автор статьи.

Запад, по мнению Хитченса, «не особенно хочет мира», поскольку политика направлена ​​на предотвращение усиления России. Журналист подобным образом отреагировал на слова Радакина о том, что Киев должен продолжать бороться, чтобы нанести ущерб Российской Федерации.