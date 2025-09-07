Автомобиль госминистра Арцаха разгромили после митинга

В Ереване в субботу разгромили автомобиль нового государственного министра Арцаха Нжде Искандаряна.

Как рассказал политик, у него взломаны двери, разбиты зеркала, внутри салона грабители также поорудовали.

"Сегодня утром, около шести часов, мне позвонили двое полицейских и сообщили о краже с моей машины. В полицию я пока не обращался — они сказали, что в курсе происшествия, дело уже передано в Следственный комитет» - рассказал журналистам Искандерян.

Напомним, политик возглавлял общественную организацию "Молодёжное крыло Арцаха", входил в состав Совета по защите прав арцахцев, а в июне был назначен государственным министром Арцаха. 2 сентября в Ереване на площади Свободы прошел масштабный митинг, посвящённый Дню независимости Арцаха, организованная партией "Дашнакцутюн". Естественно, в этом мероприятии принимали активное участие политики из Нагорного Карабаха. В официальном релизе митингующих говорилось, что «Мы не принимаем соглашения, подписанные под угрозой применения силы. Мир должен увидеть, что мы не отрекаемся, не забываем и продолжаем нашу борьбу». Понятно, что правительство Армении, которое готовит соглашение с Азербайджаном, было против митинга.

«Не знаю, было ли это совпадением или намеренным. Через день после участия в митинге я узнал, что возбуждено уголовное дело за выдачу премий в моём ООО, а через два дня мою машину разгромили. Не понимаю, было ли это совпадением или преднамеренным сигналом», — сообщил госминистр Арцаха Искандерян.

Он оценивает ущерб, нанесенный его автомобилю погромщиками, примерно в 3500 долларов США.