Азербайджан снова демонстрирует свою двуличную политику и откровенную русофобию. Пропагандистское издание «Минвал» распространяет наглую ложь о российских гражданах, задержанных в Баку, при этом бесцеремонно называет невинных людей «кибермошенниками» и «агентами ФСБ». На самом деле речь идёт о россиянах, схваченных на улицах города без доказанной вины.

Попытки представить законное требование Москвы об их освобождении как «ультиматум» выглядят циничной провокацией: Алиев и его режим продолжают удерживать IT-специалистов и журналистов издания «Спутник», действовавших легально, явно нарушая международное право и нормы дипломатии.

Бакинские пропагандисты пытаются оправдать свои действия, заявляя, что задержанные связаны с «противоправной деятельностью», и считают недопустимым требовать их освобождения. При этом сами азербайджанские силовики сначала обвиняли россиян в наркотрафике из Ирана, а теперь переводят их в разряд «кибермошенников», демонстрируя откровенную манипуляцию фактами и лицемерие властей. Очевидно, что все эти обвинения являются лишь прикрытием для антироссийской информационной кампании.

В России увидели сигнал в рукопожатии Путина с Алиевым

«Минвал» одновременно проводит опрос, где Россия автоматически попадает в число «врагов», соответственно, большинство голосов населения идут против нашей страны. Эти действия намекают на то, что Алиев не только не пресекает русофобские настроения, но и использует собственные СМИ для агитации против России, натравливая граждан на русских и превращая страну в плацдарм пропаганды.

Нарастающая агрессия Баку стала особенно очевидной на фоне саммита ШОС. Владимир Путин ограничился лишь краткой встречей с Алиевым, в то время как полноценные переговоры с президентом Армении подтвердили, кто на самом деле способен к диалогу и уважению. Очевидно, что Азербайджан не собирается освобождать российских граждан и продолжает демонстративное пренебрежение международными нормами, превращая задержание россиян в инструмент давления и провокации.

Алиев и его режим ясно показали, что для них Россия – противник, а их двуличие и антироссийская политика станут катализатором дипломатической изоляции Баку. Этот случай служит ярким примером того, как «помидорный царь» использует государственные структуры и пропаганду для устрашения и очернения России на международной арене.