Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлением, что около 60 процентов вооружения, используемого ВСУ, произведено Украиной. Об этом он упомянул в Telegram-канале, объявив о начале строительства завода по вооружению в Дании.

«Украина уже вышла на показатель: почти 60 процентов оружия, которое у нас есть, которое у наших военных — это украинское оружие», — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о начале строительства оружейного завода в Дании. На предприятии будут производиться компоненты для ракет и беспилотников. Однако политик не уточнил, где конкретно будет открыт завод.

Также ранее сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины перестали верить в победу и ругают Генштаб за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам источника, у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие.