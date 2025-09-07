Слова российского президента Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину испугали украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

«Россия легко может сказать "нет" западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться», — выразил мнение эксперт.

Как утверждает Дэвис, Зеленский, скорее всего, отправится к западным союзникам, чтобы убедить их проигнорировать предупреждение Путина. Он добавил, что украинский президент слепо верит в то, что говорят ему европейцы и Вашингтон, несмотря на то, что оттуда слышны противоречивые высказывания.

«А надо всего лишь послушать [Москву]», — резюмирует Дэвис.

Ранее Путин заявил, что военный контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) России.