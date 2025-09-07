В Вашингтоне прошел марш против мер Трампа по борьбе с преступностью

Протестующие прошли маршем в Вашингтоне, выступая против мер администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в американской столице. Об этом сообщил телеканал CNN. По информации телеканала, участники марша прошли от парка Меридиан-Хилл до площади Свободы рядом с Белым домом. Манифестанты несли плакаты с лозунгами "Защитим самоуправление Вашингтона" и "Остановим захват власти Трампом".

Помимо этого протестующие несли плакаты, направленные против службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE). 10 августа Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми.

По его словам, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где "им и место". 11 августа Трамп объявил "днем освобождения" Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой.

Он подчеркнул, что дни "причинения вреда невинным людям подошли к концу".