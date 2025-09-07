Во Франции заявили о срыве Путиным плана Макрона по Украине

Глава России Владимир Путин вернул президента Франции Эммануэля Макрона к реальности, высказавшись о последствиях отправки европейских войск на Украину. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на YouTube.

«Он [Путин] ясно дал понять, что произойдет дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно», — подчеркнул политик.

Как указал Филиппо, после слов Путина «коалиция желающих» вынуждена сделать выбор между продолжением конфликта и скорейшим мирным урегулированием.

Макрон сделал резкое заявление о Путине

Ранее российский президент заявил, что военный контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления будет законной целью для армии РФ.