Украинский президент Владимир Зеленский обратился с просьбой к главе Франции Эммануэлю Макрону соврать о готовности государств отправить свои войска на территорию Украины. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Макрон придумал каких-то 26 стран. Видно, Зеленский его попросил, чтобы украинцы думали, какой Зеленский молодец — вот, 26 стран сейчас войдет», — рассказал Соскин.

Он также обратил внимание на то, что никто до сих пор точно не знает, какие именно страны готовы участвовать в данной инициативе. «Это просто придумано. Вот сидят люди и придумывают», — сделал вывод политолог.

Ранее Макрон сообщил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.