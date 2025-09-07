Трамп может встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее в следующем месяце

Президент США Дональд Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее на саммите АТЭС в следующем месяце.

«Саммит, который должен пройти в городе Кёнджу в конце октября — начале ноября, рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином», — пишет CNN.

На данный момент, как утверждает телеканал, ведутся серьёзные обсуждения возможности проведения двусторонней встречи, однако конкретных планов пока нет.

Ранее Трамп заявил, что будет рад присутствию лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина на предстоящем в 2026 году саммите G20 в Майами.