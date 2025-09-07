Финляндия депортировала более 100 российских граждан

Из Финляндии с января по сентябрь этого года депортировали 104 гражданина РФ, которые ранее получили отказ в международной защите. Об этом сообщило издание Iltalehti, ссылаясь на полицию.

Просители убежища рассказали, что по итогам первых собеседований около 90 процентов из них получили отказы. При этом 18 россиян отказались покинуть страну добровольно и были выдворены в сопровождении конвоя.

Миграционная служба Финляндии объяснила массовые отказы тем, что угроза призыва по мобилизации не является достаточным основанием для предоставления убежища, передает РБК.

Ранее сообщалось, что в финском городе Лаппеенранта 1 сентября состоится флешмоб в поддержку открытия границы с РФ. Участники акции «встанут в очередь» на 18 часов, демонстрируя солидарность с людьми, которые сталкиваются с длительным ожиданием на эстонском КПП «Нарва» для въезда в Россию после закрытия границы властями Финляндии.

23 августа президент Финляндии Александр Стубб высказался о том, что отношения между Осло и Москвой начнут восстанавливаться после завершения спецоперации на Украине.