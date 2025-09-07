Журналист CNN: Трамп заявил о возможном продолжении операций в Карибском море

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном продолжении «военных операций» после уничтожения Соединёнными Штатами судна с наркотиками в Карибском море, сообщила журналист CNN Алайна Трин.

Об этом она написала в соцсети X, отметив, что американский лидер направил спикеру палаты представителей США Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли письмо с соответствующим заявлением. В нём говорится, что на данный момент определить полный масштаб и продолжительность необходимых военных операций невозможно.

«Вооружённые силы США продолжают оставаться в готовности для проведения дальнейших военных действий», — также сказано в тексте.

В CNN ранее утверждали, что Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле.