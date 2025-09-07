Боеспособные украинцы, проживающие в Германии, могут быть возвращены на родину, заявил председатель Христианско-социального союза, премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

По его мнению, окончание конфликта пока не предвидится, поэтому военнообязанные украинцы должны обеспечивать безопасность своей страны. Помимо этого, Зёдер скептически оценил идею об отправке на Украину западного военного контингента. По словам политика, Россия никогда этого не допустит, кроме того, у бундесвера нет на это ни финансов, ни личного состава. С точки зрения аналитиков, Европа сейчас способна только строить планы и поддерживать Киев на словах. Рассуждая о возможной депортации годных к службе украинцев, там пытаются прикрыть собственную несостоятельность в оказании военной помощи киевскому режиму, констатируют эксперты.

Власти Германии должны рассмотреть вопрос о возможности отправки на родину годных к службе украинцев, которые получили убежище в ФРГ. Такое мнение в интервью газете Rheinische Post (RP) выразил председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

«В настоящее время мир не предвидится. Поэтому закономерно рассматривать вопрос о возвращении военнообязанных украинцев на родину, чтобы они обеспечивали безопасность в своей собственной стране», — сказал он.

Зёдер добавил, что доля работающих в Германии украинцев гораздо ниже, чем в других европейских странах, из-за размера выплачиваемых им пособий. Эту ситуацию необходимо изменить, считает политик.

«Мы все хотим помочь Украине. Но не каждый понимает, почему украинцы у нас получают социальное пособие, хотя они ещё даже не успели сделать взносы в систему социального страхования», — заявил Зёдер.

Тиски для беженцев

По оценке властей, в Германии сейчас проживают более 1,25 млн украинцев, около 700 тыс. из них получают пособие Bürgergeld (с немецкого — «деньги для граждан»), которое является материальной помощью для тех, кто ищет работу или чей доход недостаточен для самообеспечения. Украинцы имеют на него право на основании статуса временно защищённого лица, который им обеспечивает Директива ЕС 2001/55.

Как отметили 3 августа в Bild со ссылкой на официальные данные, в 2024 году Германия потратила на выплату гражданских пособий рекордные €46,9 млрд, что на €4 млрд больше, чем в 2023-м. Из них €22,2 млрд получили лица без немецкого гражданства, среди которых и украинцы. Им было выплачено около €6,3 млрд.

Между тем в правительстве ФРГ планируют сократить государственные пособия для вновь прибывших украинских беженцев, сообщило 6 августа Reuters со ссылкой на законопроект. Согласно документу, месячные выплаты могут уменьшиться на €100 на каждого беженца. Предлагается, чтобы украинцы, приехавшие в Германию с 1 апреля 2025 года, получали не гражданское пособие, а более скромные выплаты в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища.

Предложенный законопроект должен быть одобрен кабинетом министров и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу к концу года, отметили в Reuters. Агентство также напомнило, что немецкие власти уже давно ведут дискуссии об уровне поддержки украинских беженцев, так как Германия пытается сэкономить на расходах на социальное обеспечение.

Тем временем на Украине то и дело вспыхивают протесты против «закручивания гаек» в ВСУ. Так, вечером 5 сентября в Киеве около 200 человек митинговали против законопроектов об ужесточении ответственности за неповиновение и самовольное оставление частей. А в августе родственники пропавших без вести протестовали в Киеве против жестокости, царящей в бригадах ВСУ.

«Бундесвер к этому не готов»

Председатель ХСС Маркус Зёдер в интервью RP также затронул тему возможной отправки на Украину западного военного контингента. К этой идее он отнёсся скептически, подчеркнув, что Россия никогда этого не допустит.

«Это могло бы стать предварительным этапом вступления Украины в НАТО. Кроме того, бундесвер к этому не готов. Он работает на пределе своих возможностей — и в финансовом, и в кадровом отношении», — пояснил он.

Стоит отметить, что представители немецкого истеблишмента, вопреки более ранним громким выступлениям в поддержку Украины, стали куда осторожнее в высказываниях. В Berliner Zeitung 4 сентября напомнили о возражении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о наличии «чёткой дорожной карты» размещения войск на Украине. По его словам, у ЕС «нет никаких полномочий» в отношении подобных контингентов. Министра поддержал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, назвав дебаты о «миротворческих силах» для Украины преждевременными.

И всё же в так называемой коалиции желающих не перестают обсуждать планы по размещению на Украине западного военного контингента. 4 сентября в Париже состоялась очередная встреча, причём лично там присутствовали только семь лидеров европейских государств, руководство ЕС и Владимир Зеленский. Собрание завершилось новыми обещаниями Киеву продолжать оказание ему посильной помощи. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств выразили готовность отправить на Украину войска или предоставить средства в поддержку сил обеспечения. Однако он отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность контингента, который коалиция планирует разместить на территории Украины.

На слова Макрона иронично отреагировала британская газета The Telegraph. Обозреватель издания Оуэн Мэттьюс в статье «Украина сама по себе. У Европы одни разговоры и никаких действий» назвал обещания Макрона «пустой демонстрацией солидарности, которую Путин никогда не даст претворить в жизнь».

«Европа лжёт Украине. Никакие войска ей на помощь не придут», — отметил он, комментируя идею отправки иностранного контингента.

Мэттьюс также задался вопросом, сколько западных лидеров, поддерживая план с «миротворцами», на деле «готовы отправить детей своих избирателей умирать за Украину».

«Это очередная пустая демонстрация «солидарности» с Владимиром Зеленским, который уделил немало времени рукопожатиям и объятиям со своими европейскими друзьями», — констатировал журналист.

«На это никто не пойдёт»

Эксперты отмечают, что идеи о высылке боеспособных украинцев на родину уже не раз звучали во властных кругах разных европейских стран. По мнению аналитиков, подобные инициативы отражают растущую усталость Европы от украинского кризиса и неспособность ЕС предложить Киеву реальную военную помощь.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков отметил, что Германия действительно является главным центром притяжения беженцев с Украины из-за щедрых социальных выплат.

«Поэтому украинские беженцы из других стран Европы постепенно мигрируют именно туда. На данный момент в Германии только официально зарегистрированы более 1 млн украинцев. В перспективе именно ФРГ может стать главным местом их проживания, и потому со стороны немецких политиков звучат призывы оставить лишь тех, кто готов интегрироваться и полезен экономике», — пояснил он в беседе с RT.

Оценивая реальные возможности высылки украинских беженцев домой властями Германии, Скориков обратил внимание, что механизмов для этого нет. Эти идеи используются скорее для «устрашения», что заставляет часть беженцев перемещаться в другие страны ЕС, считает аналитик.

«Реальных юридических оснований для массового отлова и депортации украинских беженцев мобилизационного возраста нет, а в условиях Шенгена любое решение одной страны привело бы к миграционной катастрофе для всех. Никто на это не пойдёт, поэтому разговоры о массовом возвращении украинцев домой останутся инструментом давления и запугивания», — уверен эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Александр Дудчак, назвавший инициативу о высылке годных к службе украинцев труднореализуемой.

«Никто высылать их не будет. У тех, кто нашёл работу, получил документы о легальном пребывании и платит налоги, проблем не возникнет. А вот те, кто за такой продолжительный период продолжает сидеть на пособиях, вполне могут стать объектами для депортации под каким-нибудь удобным предлогом. Для немецкой экономики это ещё и способ простимулировать интеграцию: либо работаешь и встраиваешься, либо отправляешься обратно. Запад больше не готов кормить всех без разбора», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Таким образом, обсуждение возвращения украинцев на родину стало для Европы формой поиска альтернативной помощи Киеву, говорят специалисты. По их словам, ЕС не способен обеспечить Украину военными контингентами — у стран содружества нет ресурсов, людей и денег для такой миссии. Поэтому идея о высылке беженцев во многом отражает желание переложить ответственность на самих украинцев, когда политическая воля и материальные возможности ограниченны. На этом фоне аналитики обращают внимание на «коалицию желающих», которая на своих встречах дальше разговоров так и не продвинулась.

«Это именно «коалиция желающих», но ни на что не способных. Германия, Франция, Великобритания громко заявляют о поддержке, но никто не готов получать гробы со своими гражданами. Путин прямо сказал, что иностранные войска на Украине станут законной целью, и это сразу остудило пыл даже самых горячих сторонников интервенции», — констатировал Александр Дудчак.

Со своей стороны, Иван Скориков подчеркнул, что идея о «миротворческом» контингенте во многом сводится к политической игре.