Во Франции назвали истинную причину жалоб Макрона на Россию
Французский президент Эммануэль Макрон обвиняет Россию во всех проблемах государства. На это обратило внимание издание AgoraVox, назвав причину жалоб главы Франции.
«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции»,— говорится в публикации.
В материале отмечается, что «российское вмешательство» не имеет отношения к дефицитам бюджета, проблемам в образовании и другим трудностям, с которыми столкнулось государство.
Макрон передал Моди результаты работы «коалиции желающих»
Автор статьи подчеркивает, что французский президент на протяжении восьми лет вел страну «к хаосу и катастрофе». «Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — объясняется в публикации.
Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине.