Французский президент Эммануэль Макрон обвиняет Россию во всех проблемах государства. На это обратило внимание издание AgoraVox, назвав причину жалоб главы Франции.

«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции»,— говорится в публикации.

В материале отмечается, что «российское вмешательство» не имеет отношения к дефицитам бюджета, проблемам в образовании и другим трудностям, с которыми столкнулось государство.

Автор статьи подчеркивает, что французский президент на протяжении восьми лет вел страну «к хаосу и катастрофе». «Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — объясняется в публикации.

Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине.