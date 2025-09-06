Индия усомнилась в надежности США из-за разногласий по пошлинам и нефти

Индийские чиновники считают, что разногласия с США по вопросу пошлин и закупки российской нефти, скорее всего, нанесут ущерб отношениям Нью-Дели и Вашингтона в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Даже если стороны найдут выход из переживаемого ими кризиса в двусторонних отношениях, риторика и действия американской администрации в последние месяцы будут долгие годы служить индийским властям напоминанием о ненадежности США, сказал изданию неназванный высокопоставленный индийский чиновник. Он описал сложившуюся ситуацию при помощи риторического вопроса: "Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, будет ли это значить, что теперь у нас с вами все в порядке?"

NYT отмечает, что Нью-Дели будет непросто заменить американский рынок, поскольку на него приходится около 20% всего индийского экспорта. Вместе с тем крупный внутренний рынок, а также разнообразные и расширяющиеся торговые и экономические связи со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы придают уверенности премьер-министру Индии Нарендре Моди в противостоянии с США, добавляет газета.

Трамп рассказал об особых отношениях США и Индии

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.