В МИД Ирана назвали решение «евротройки» о санкциях большой ошибкой

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал решение Великобритании, Германии и Франции о восстановлении антииранских санкций большой ошибкой. По его словам, Тегеран продолжает диалог с «евротройкой» и надеется на взаимопонимание.

Кроме того, обмен посланиями между Ираном и США по ядерной проблематике продолжается через посредников. Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном при соблюдении взаимных интересов и уважения, отметил Аракчи.

Военный конфликт между Ираном и Израилем начался 13 июня из-за обвинений в разработке тайной военной ядерной программы. Ядерные объекты Ирана подверглись авиаударам Израиля, а потом США.

После этого президент Ирана Масуд Пезешкиан приостановил сотрудничество с МАГАТЭ и выслал инспекторов из страны. Переговоры Ирана по ядерной программе с США были прерваны.

«Евротройка» пригрозила восстановить санкции, если Иран не согласится на новую ядерную сделку до конца августа. В числе условий трех стран - согласие Тегерана на проведение прямых переговоров с Вашингтоном.

Ранее первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.