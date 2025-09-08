Токаев планирует выступить в ООН с предложениями по реформам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложениями по реформированию организации. Об этом он заявил в парламенте республики, передает ТАСС.

«В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной обстановки, в том числе предложения по реформированию ООН», — сказал он.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества была подписана совместная декларация, в которой члены организации заявили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, чтобы адаптировать ее к современным политическим и экономическим реалиям.

Во время саммита Токаев высказал мнение, что отказ ООН от реформ может подорвать доверие государств к международной организации.

По его словам, добиться изменений будет сложно, но иного пути нет.