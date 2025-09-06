Пойманная на измене на концерте Coldplay HR-директор подала на развод

Газета.Ru

HR-директор IT-компании Astronomer Кристин Кэбот, которую вместе с коллегой сняла «камера поцелуев» на концерте рок-группы Coldplay, подала на развод. Об этом сообщает TMZ.

Пойманная на измене на концерте Coldplay HR-директор подала на развод
© Газета.Ru

Издание уточняет, что это произошло 13 августа. После инцидента на концерте вторая супруга Эндрю Кэбота Джулия написала бывшему мужу. Он ответил, что жизнь Кристин не имеет к нему никакого отношения, и подтвердил, что они расстаются.

Джулия считает, что чувства Эндрю никак не пострадали, и предполагает, что ему стыдно. Бывшая жена описала Кэбота как «нехорошего человека», которого волнуют только деньги.

От скандала до успеха: как Astronomer превратила кризис в точку роста

16 июля во время выступления Coldplay на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в американском штате Массачусетс гендиректор Astronomer Энди Байрон попал на большой экран вместе с Кристин Кэбот. Мужчина тут же вышел из кадра, а его спутница отвернулась и закрыла лицо руками. После того как видео завирусилось в интернете, СМИ выяснили, что Байрон и Кэбот состоят в браках. Через два дня после концерта Astronomer начала официальное расследование по факту произошедшего, а гендиректора отправили в административный отпуск. Вскоре Байрон уволился.