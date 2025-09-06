Пойманная на измене на концерте Coldplay HR-директор подала на развод

HR-директор IT-компании Astronomer Кристин Кэбот, которую вместе с коллегой сняла «камера поцелуев» на концерте рок-группы Coldplay, подала на развод. Об этом сообщает TMZ.

Издание уточняет, что это произошло 13 августа. После инцидента на концерте вторая супруга Эндрю Кэбота Джулия написала бывшему мужу. Он ответил, что жизнь Кристин не имеет к нему никакого отношения, и подтвердил, что они расстаются.

Джулия считает, что чувства Эндрю никак не пострадали, и предполагает, что ему стыдно. Бывшая жена описала Кэбота как «нехорошего человека», которого волнуют только деньги.

От скандала до успеха: как Astronomer превратила кризис в точку роста

16 июля во время выступления Coldplay на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в американском штате Массачусетс гендиректор Astronomer Энди Байрон попал на большой экран вместе с Кристин Кэбот. Мужчина тут же вышел из кадра, а его спутница отвернулась и закрыла лицо руками. После того как видео завирусилось в интернете, СМИ выяснили, что Байрон и Кэбот состоят в браках. Через два дня после концерта Astronomer начала официальное расследование по факту произошедшего, а гендиректора отправили в административный отпуск. Вскоре Байрон уволился.