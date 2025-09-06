Байден начал сбор средств на строительство своей президентской библиотеки

Здание возведут в штате Делавэр, который он представлял в Сенате США в течение многих лет. Как сообщил телеканал со ссылкой на источник, фонд Джо и Джилл Байден утвердил руководящий совет из 13 человек, которые будут курировать проект. В него вошли, в том числе бывший госсекретарь Энтони Блинкен.

Президентские библиотеки занимаются сохранением и обеспечением общественного доступа к документам и предметам, имеющим отношение к той или иной администрации. Такие учреждения, как правило, управляются офисом при национальном архиве Соединённых Штатов.