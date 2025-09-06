В Чикаго вскоре станет ясно, почему Министерство обороны США решили переименовать в Министерство войны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

— Люблю запах депортаций по утрам, — написал американский лидер в своем личном блоге, опубликовав фото на фоне пожара и вертолетов.

США после прихода к власти президента Дональда Трампа приостановили прием заявлений на въезд в страну от украинских беженцев. Член Совета Федерации Анатолий Широков сообщил, что это неудивительно, поскольку большинство мигрантов — состоятельные люди, которые используют коррупционные возможности для выезда с территории Украины.

СМИ также сообщали, что после заявления Трампа о том, что миграционные службы теперь не будут обходить стороной больницы, церкви и школы, более 730 тысяч учащихся могли оказаться под угрозой депортации из страны. Кроме того, в Вашингтоне активно обсуждают вопрос о лишении около 240 тысяч мигрантов с Украины, проживающих на территории страны, правового статуса.

19 августа стало известно, что украинские мигранты были депортированы с территории США и возвращены на родину.