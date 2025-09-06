Депутат парламента Финляндии призналась, что работала эскортницей

48-летняя депутат парламента Финляндии Анна Контула призналась, что с 16 лет была «секс-работницей» из-за «нехватки острых ощущений» и финансовых трудностей. Об этом она рассказала газете Helsingin Sanomat.

© Википедия

В 1993 году шестнадцатилетняя Анна Контула подала объявление в городскую газету, заявив, что ищет свиданий. Первый этап работы в этой сфере длился чуть менее двух лет. Когда Контула встретила своего будущего первого мужа, она решила, что не будет совмещать семейную жизнь с эскортом.

Когда через несколько лет брак распался, она вернулась в «индустрию». В то время у Контулы уже было двое детей, и она изучала социологию в университете Тампере.

Теперь Контула — депутат и доктор социологических наук — говорит, что ее «нисколько не беспокоит реакция на ее биографию».