Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о вводе западных военных на Украину в качестве якобы гарантий безопасности направлены на срыв работы над мирным соглашением, не удивительно, что Россия будет видеть в этих военных законную цель. Об этом заявил ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Это не сюрприз, уже давно известно, что солдаты, отправленные [Западом] на Украину, станут законными целями для российской армии. Удивительно то, что Эмманюэль Макрон и Европейский союз упорно стремятся к этому, хотя они прекрасно знают, что это не только создаст потенциальную угрозу для наших солдат и даже риск эскалации конфликта до войны, но, кроме того, я думаю, что это может помешать заключению мирного соглашения", - сказал политик.

По мнению Филиппо, лидеры Франции и Великобритании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "стремятся помешать заключению мирного соглашения". Он добавил, что считает французского лидера "достаточно сумасшедшим, чтобы на самом деле это сделать (отправить военных - прим. ТАСС)". В этой связи он выразил надежду на то, что военные откажутся участвовать в этой операции, поскольку "подобный приказ не будет отвечать интересам Франции".

На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в пятницу подчеркнул, что силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Российский лидер также отметил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.