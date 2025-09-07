На Украине составляют планы на случай ухода президента страны Владимира Зеленского или лишения его части полномочий. Об этом в субботу, 6 сентября, сообщил российский политик, бывший нардеп Верховной рады Олег Царев.

По его словам, политическая жизнь в республике кипит, в кулуарах обсуждается вопрос назначения премьер-министра Украины на переходный период.

— Рассматриваются самые неожиданные фигуры. Любопытно, что среди них мелькало имя Анатолия Кинаха, который был премьером с 2001 по 2002 год при Леониде Кучме, — написал он в Telegram.

Политик напомнил, что Кинах руководил Минэкономики Украины, был депутатом Рады и секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Спикером парламента на переходный период мог бы стать Андрей Парубий, о смерти которого стало известно в конце августа, добавил Царев.

Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что привык быть пешкой в руках Запада. Об этом высказался каирский исследователь экономики Ахмед Адель. По его мнению, глава России хочет завершить конфликт с помощью переговоров.