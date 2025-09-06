В ЮАР отреагировали на решение направить Вэнса на саммит G20

Глава МИД ЮАР Рональд Ламола в эфире телеканала SABC поприветствовал решение американских властей направить вице-президента США Джей Ди Вэнса на саммит «Большой двадцатки» в Йоханнесбург в ноябре 2025 года.

© ТАСС / Zuma

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не посетит в этом году саммит G20, вместо него поедет Джей Ди Вэнс.

«Мы приветствуем тот факт, что США поручили вице-президенту Джей Ди Вэнсу посетить саммит G20 в ЮАР», — заметил Ламола.

Министр уточнил, что решение является долгожданным, власти ЮАР с нетерпением ждут взаимодействия с Вэнсом на площадках саммита.

Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР

Напомним, что председательство в G20 перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. Оно проходит под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие». В конце ноября 2025 года полномочия председателя будут переданы США.