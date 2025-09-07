Трамп не ответил, применят ли США военную силу против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности применения военной силы против Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС. "Вы увидите", - заявил он журналистам на лужайке перед Белым домом, комментируя перспективу подобного шага со стороны Вашингтона. 2 сентября американский лидер сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Трамп подчеркнул, что Венесуэла, по его мнению, не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ президент Венесуэлы, Николас Мадуро, заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. По данным агентства Reuters, в августе в южную часть Карибского бассейна, ближе к берегам Венесуэлы, были направлены три американских эсминца (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) для участия в "операциях по борьбе с наркокартелями".