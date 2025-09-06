Британский депутат Даффилд считает, что дни правительства Стармера сочтены

Дни нынешнего правительства Лейбористской партии под руководством премьер-министра Кира Стармера сочтены. Такое мнение в эфире радиостанции Times Radio высказала Рози Даффилд, в прошлом депутат-лейборист, которая в 2024 году стала независимым народным избранником.

"Боюсь, что дни этого правительства сочтены. На самом деле небольшая разница в том, какой пост занимают те же самые пять человек", - сказала она, комментируя произведенные 5 сентября Стармером перестановки в правительстве.

По их итогам один министр ушел в отставку, два были уволены, а десяток министерских должностей были перераспределены среди членов действующего кабмина. Эти действия премьера Даффилд назвала "перестановкой стульев на палубе «Титаника»".

Даффилд рассказала, что продолжает общаться со многими депутатами от правящей партии, но в отличие от них может выразить общее мнение, потому что сама не является частью Лейбористской партии.

Толчком к перестановкам в правительстве послужила отставка заместителя премьер-министра и министра жилищного строительства Великобритании Анджелы Рэйнер на фоне скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии. Как ожидается, 6 сентября Стармер объявит о новых назначениях на ряд должностей заместителей глав министерств.

Перестановки произошли на фоне падения рейтинга одобрения деятельности правительства Великобритании до самых низких показателей с момента прихода Лейбористской партии к власти. Согласно социологическому исследованию компании YouGov, 70% респондентов не одобряют работу кабмина и лишь 11% опрошенных довольны деятельностью властей.