Депутат Рады рассказал об отношении украинцев к Москве

Многие граждане Украины едут в Москву, так как считают столицу России безопасной для себя, рассказал в Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

Политик заметил, что среди тех, кто уехал в Россию, есть публичные и непубличные люди, те кто участвовал в политической жизни страны, и те, кто никогда к ней отношения не имел.

В частности, пояснил парламентарий, среди переехавших в Москву есть те, кто просто не захотел стать жертвой правительства Украины.

«Сегодня я знаю о многих случаях, когда люди сознательно не стали дожидаться «интересных» сценариев для себя — убийства, похищения, тюрьмы — и переехали в Москву. Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно», — отметил Дмитрук.

Ранее сообщалось, что в 2025 году свыше 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу.