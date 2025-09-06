Макрон раскрыл детали связанного с Украиной разговора с Моди

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в соцсети Х, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой «коалиции желающих».

Напомним, что в четверг, 4 сентября в Париже прошла встреча участников коалиции. На пресс-конференции по ее итогам французский лидер сообщил, что 26 стран обязались разместить войска на Украине после прекращения огня.

«Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с Владимиром Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже», — пояснил Макрон.

В МИД РФ сообщили ранее, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

Вместе с тем, в Москве допустили размещение на Украине подразделений нейтральных государств, не задействованных в конфликте, в частности, Китая и Индии.