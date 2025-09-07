Экономический курс, проводимый администрацией президента США Дональда Трампа, содержит в себе риски, способные привести к спаду в экономике Америки, сообщает The Washington Post.

«Это означает, что рынок труда фактически замер. <…> Некоторые на Уолл-стрит размышляют о вероятности рецессии», – отмечается в публикации.

Согласно данным издания, экономика Соединенных Штатов «может столкнуться с рецессией до наступления эры процветания, которую обещал Трамп». Подчеркивается, что инфляция в июле достигла 2,7% в годовом выражении, а количество новых рабочих мест в августе показало прирост всего в 22 тысячи.

При этом представители администрации США отрицают вероятность подобного развития событий. Напоминаем, ранее стало известно, что Трамп продолжает политику превосходства США. Отмечается, что политик стремится к заключению мира и выполнению своего плана по урегулированию конфликта в Европе.