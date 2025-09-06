Фицо сказал Зеленскому, что Россия заинтересована во встрече

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с Владимиром Зеленским в Ужгороде заявил, что Россия проявляет заинтересованность во встрече.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. Украинский лидер отказался от этого варианта, однако сказал, что готов к разговору в любом формате».

«Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что там (в России) есть заинтересованность во встрече», — отметил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

По его словам, во время их разговора с Путиным 2 сентября в Пекине российский президент не исключил возможность переговоров и не только в Москве.