Фицо сказал Зеленскому, что Россия заинтересована во встрече
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с Владимиром Зеленским в Ужгороде заявил, что Россия проявляет заинтересованность во встрече.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. Украинский лидер отказался от этого варианта, однако сказал, что готов к разговору в любом формате».
Фицо высказался об отправке военных на Украину
По его словам, во время их разговора с Путиным 2 сентября в Пекине российский президент не исключил возможность переговоров и не только в Москве.