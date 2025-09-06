В МИД Белоруссии прокомментировали ситуацию с пропавшим на Эльбрусе альпинистом

Ситуация с пропавшим на Эльбрусе белорусским альпинистом находится на особом контроле министерства иностранных дел Белоруссии. Об этом сообщает посольство республики в России в своем Telegram-канале.

По данным ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, белорусский турист пропал в районе горы Терсколак и не выходит на связь с 3 сентября.

По данным МИД республики, 26-летний турист осуществлял восхождение без регистрации маршрута.

«МЧС Российской Федерации продолжает поисково-спасательные мероприятия, в том числе с использованием вертолетной техники. Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами, а также с отцом пропавшего», — заявили в МИД Белоруссии.

В ведомстве добавили, что продолжат информировать о развитии событий по мере поступления подтвержденных данных.

6 сентября стало известно, что на горе Эльбрус пропал белорусский альпинист, целью которого было подняться на горную вершину Терсколак.