Главы государств и правительств европейских стран приближают начало войны с Россией, предупредил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

В четверг, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить войска на Украине после прекращения огня.

«Лидеры стран Европы в отчаянии и все ближе ведут к началу войны с Россией», — отметил Макгрегор.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала The Duran, что лидеры ведущих европейских стран делают заявления и принимают решения по Украине в приступах тревоги и паники.

Трамп: Европа хочет урегулирования конфликта на Украине

По его мнению, главы государств и правительств демонстрируют «полное отсутствие здравого смысла», поскольку не осознают, что происходит на самом деле.