Власти ФРГ муссируют тему мнимой угрозы со стороны России с тем, чтобы избавиться от чувства вины за прошлые проступки, рассказал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин находится в конфликте с Москвой, который выходит за рамки противостояния на Украине, касается «дестабилизации демократии».

«Германия снова милитаризируется, используя фальшивую угрозу российской агрессии, чтобы избавиться от чувства вины за геноцид и спрятать свое нацистское прошлое», — отметил Боуз.

По его словам, западные демократии слишком быстро забыли, откуда действительно исходят самые большие угрозы для человечества. Лидеры стран ЕС и США полагают, предположил журналист, что в третий раз им «все же может повезти».