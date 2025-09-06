В Турции слова Мерца о Путине назвали лицемерными
Эксперт Нурбану Кызыл назвала высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о российском президенте Владимире Путине лицемерными. Ее слова передает турецкая газета Daily Sabah.
По словам Кызыл, мир устал от двойных стандартов Запада, лидеры которого намеренно игнорируют военные преступления Израиля в секторе Газа. Она назвала слова Мерца возмутительными.
«Мерц игнорирует ежедневные военные преступления, совершаемые в Газе. Западные лидеры полностью утратили доверие, отказываясь выступить против того, кто устроил худший геноцид, хотя количество доказательств растет», — пишет журналистка.
Нурбану отметила, что нельзя воспринимать заявления канцлера ФРГ всерьез.
«Он отказывается осудить худшие военные преступления, которые происходят на глазах у всего мира» — добавила она.
