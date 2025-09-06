Украинскую беженку убили в метро в США

В метро Соединённых Штатов мужчина без причины убил украинскую беженку.

Инцидент произошёл в штате Северная Каролина.

Мужчина сидел в метро позади девушки, неожиданно он выхватил нож, трижды ударил её в шею и ушёл.

Нападавшего арестовали.

Ранее издание Le Monde писало, что некоторые украинцы, приехавшие в США после начала конфликта на Украине, возвращаются в Европу, опасаясь депортации и других санкций в рамках новой миграционной политики главы Белого дома Дональда Трампа.