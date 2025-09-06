Соединенные Штаты введут санкции против России, если Европа окончательно откажется от покупки российской нефти, но такой шаг со стороны Брюсселя невозможен.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Трампа прекратить закупки российской нефти и (!) продукции из нее - для ЕС невыполнимы. А именно это, по сути, и является теперь условиям Трампа по присоединению США к санкциям против РФ», — подчеркнул он.

У европейских лидеров, отметил украинский парламентарий, не получилось «купить» Трампа «папочкой». В итоге требования Европы оплатить конфликт за счет США отвергнуты, подытожил Дубинский.

Кроме того, Трамп может ввести повышенные пошлины против стран Евросоюза, что обвалит экономику ЕС и приведет к укреплению политических позиций правых в регионе, считает депутат.

5 сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России.

AP: чиновники ЕС 8 сентября обсудят в США санкции против России

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.