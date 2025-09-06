Nation: Киеву придется пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией

Nation: Киеву придётся пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией
Киев будет вынужден пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.
Такое мнение приводит американский журнал The Nation. Издание подчёркивает, что Россию нельзя заставить уйти с территорий, которые находятся под её контролем.
«Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придётся пойти на болезненные уступки», — отмечается в материале.
Ранее газета Berliner Zeitung писала, что всё больше жителей Украины хотят мира даже ценой уступки территорий.