Nation: Киеву придется пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией

Киев будет вынужден пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Такое мнение приводит американский журнал The Nation. Издание подчёркивает, что Россию нельзя заставить уйти с территорий, которые находятся под её контролем.

«Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придётся пойти на болезненные уступки», — отмечается в материале.

Ранее газета Berliner Zeitung писала, что всё больше жителей Украины хотят мира даже ценой уступки территорий.