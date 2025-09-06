Правительству Украины придется пойти на болезненные уступки в ходе переговоров с Россией. Об этом пишет американский журнал Nation.

В 2022-2024 годах западные СМИ полагали, что Киеву удастся добиться определенных успехов в ходе противостояния и, на фоне этого, диктовать России условия мирного соглашения.

В 2025 году, на фоне неудачной операции ВСУ в Курской области и наступления ВС РФ на ряде направлений, европейские и американские издания стали все чаще говорить о том, что правительству Украины придется пойти на уступки.

«Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придется пойти на болезненные уступки. Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой ее войсками территории», — пояснил автор статьи.

Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

По его оценке, важно сохранить Украину как суверенное государство. Вопрос территорий, добавил он, не столь значителен.