В США рассказали, на какие уступки придется пойти Киеву в переговорах с РФ
Правительству Украины придется пойти на болезненные уступки в ходе переговоров с Россией. Об этом пишет американский журнал Nation.
В 2022-2024 годах западные СМИ полагали, что Киеву удастся добиться определенных успехов в ходе противостояния и, на фоне этого, диктовать России условия мирного соглашения.
В 2025 году, на фоне неудачной операции ВСУ в Курской области и наступления ВС РФ на ряде направлений, европейские и американские издания стали все чаще говорить о том, что правительству Украины придется пойти на уступки.
Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине
По его оценке, важно сохранить Украину как суверенное государство. Вопрос территорий, добавил он, не столь значителен.