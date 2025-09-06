Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского боится конфликта силовиков и массово начинает покидать страну. Об этом рассказали источники «Резидента» в Офисе президента Украины.

Так, вслед за бывшим председателем «Энергоатома» Петром Котиным страну покидает экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков. По информации собеседников канала, главный кошелек Банковой Кирилл Тимошенко активно покупает недвижимость в Австрии и ОАЭ.

«Тенденция среди приближенных к Зеленскому становится все более очевидной, функционеры предвидят этап турбулентности власти на Украине и пытаются сохранить свои активы», — уточнили источники в ОП.

Пока есть возможность: мужчины 18-22 лет массово покидают Украину

Ранее «Резидент» писал, что партнеры Киева не хотят отправлять военных на Украину.