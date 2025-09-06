МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, покинуть страну.

Об этом сообщает RMF24.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Польши покинуть Беларусь «доступными коммерческими и частными способами» и настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии заявило протест временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанну после задержания польского шпиона.