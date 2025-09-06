Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президент Дональд Трамп был «информатором ФБР» по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает CNN.

Джонсон сделал шокирующее заявление после того, как корреспондент телеканала Ману Раджу спросил его, почему Трамп регулярно называет скандал с досье Эпштейна «мистификацией», придуманной демократами.

«Трамп имеет в виду мистификацию, которую демократы используют, пытаясь его атаковать. Я говорил с ним об этом много раз, очень много раз. Он в ужасе. Все было искажено», — сказал Джонсон.

По его словам, Трамп никогда не утверждал, что Эпштейн невиновен, а дело против него является мистификацией.

«Когда до него впервые дошли слухи, он выгнал Эпштейна из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР и пытался разоблачить эту историю», — подчеркнул Джонсон.

Американская пресса отмечает, что теперь это «поднимает новые вопросы об отношениях Трампа с Эпштейном».

The Sun: в деле Эпштейна появились новые детали

В среду Трамп назвал скандал с Эпштейном «мистификацией».

«Это демократическая мистификация, которая никогда не закончится…Это обман со стороны демократов, потому что они пытаются заставить людей говорить о чём-то, что не имеет никакого отношения к успехам, которых мы добились как нация с тех пор, как я стал президентом», — заявил президент США журналистам в Белом доме.

Джеффри Эпштейн был обвинен в сексуальных преступлениях, он покончил с собой в тюрьме в 2019 году.