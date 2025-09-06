Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил вашингтонскую элиту в попытках добиться насильственной смены власти в стране.

Об этом пишут местные СМИ.

«В Вашингтоне используют ложную повестку для того, чтобы обвинить Венесуэлу в производстве запрещенных веществ. Это грязный голливудский сценарий для оправдания нападения на страну», — говорится в сообщении. Его содержание приводит Интерфакс.

Он также добавил, что США делят мир на «плохих» и «хороших», причем к первым неизменно относят выходцев из Латинской Америки, а ко вторым — исключительно граждан своей страны. При этом, как отмечает Мадуро, в случае нападения США на Венесуэлу, Вашингтон допустит серьезную ошибку.

Россию призвали ответить на угрозы Трампа Венесуэле

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает разные варианты нанесения военных ударов по наркокартелям, в том числе по целям в Венесуэле. Также президент заявил, что не считает власть Мадуро законной. Чтобы показать свою решимость, США направили в Карибский бассейн значительные военные силы. Среди них — корабли с ракетами «Томагавк», ударная подлодка и более четырех тысяч военных. Кроме того, в Белом доме сообщили, что готовят к отправке десять новейших истребителей F-35, пишет 360.ru.