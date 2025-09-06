В Милане началось прощание с Джорджо Армани

Прощание с итальянским модельером Джорджо Армани, которое продлится два дня, началось в Милане. "Король моды", как его называли, умер 4 сентября в возрасте 91 года.

Прощание проходит в Armani/Teatro, выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома, и проститься может любой желающий. Как передает канал Sky TG24, к гробу уже выстроилась очередь, но, по желанию самого модельера, первыми проходят сотрудники компании. Официальное сообщение о его смерти было распространено от имени близких и сотрудников, к которым он всегда относился с глубоким уважением.

В течение двух дней ожидаются известные личности из мира политики, бизнеса, кино и телевидения, спорта. Во всех этих областях работал Армани, которого называют "неутомимым тружеником". До последнего дня он работал над своей коллекцией, посвященной 50-летию дома. Показ запланирован на конец сентября в галерее Брера и состоится несмотря на смерть модельера.

У марки Armani множество магазинов линий разных ценовых сегментов. В бутике Armani в центре Рима корреспондент ТАСС не заметил особых признаков траура. У входа лежат несколько цветов, но нет портретов. Сотрудники магазина от общения отказываются, принимая клиентов в штатном режиме. Некоторые прохожие, в основном туристы, замедляют ход, рассматривают витрину, фотографируются.

"Мы пришли специально в надежде, что будет выставлено его фото в память, но ничего особенного не видим. Армани для нас символ люкса, моды, он велик", - поделился с корреспондентом ТАСС Энцо из Авеллино.

В Милане и родной Армани Пьяченце, где он родился, объявлен траур 8 сентября, когда состоятся похороны. По желанию модельера, они пройдут в частном порядке, без посторонних.