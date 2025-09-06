Президент США Дональд Трамп сказал, что саммит G20 в следующем году состоится в Майами. Трамп заявил, что хотел бы, чтобы саммит посетили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, "если они захотят".

Трамп заявил, что проведение саммита будет честью для США.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, "большая двадцатка" - клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового волового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Путин и Трамп достигли важной договоренности

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.