Стало известно о недовольстве Пентагона переименованием

Чиновники Пентагона недовольны указом президента США Дональда Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Многие выразили разочарование, гнев и явное замешательство в связи с этими усилиями, которые могут обойтись в миллиарды долларов и будут внешними изменения, которые мало что сделают для решения самых насущных военных задач», — говорится в публикации.

Такая реакция вызвана тем, что чиновникам, вероятно, придется сменить печати Министерства обороны на более чем 700 тысячах объектов в 40 странах и всех 50 штатах. Кроме того, предстоит ребрендинг фирменных бланков, салфеток в столовых, пиджаков для сотрудников и сувениров в магазине Пентагона.

Дональд Трамп переименовал «Министерство обороны» в «Министерство войны»

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны на время его президентского срока.