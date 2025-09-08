США и Европа ввели в 2022 году против РФ обширные санкции, которые должны были за полгода подорвать ее экономику. Однако их прогнозы не сбылись, и с тех пор западные страны не перестают грезить о нанесении Кремлю стратегического поражения. В особенности на этом зациклены представители Европы, такие как немецкий канцлер Фридрих Мерц и французский резидент Эммануэль Макрон. Как отметили китайские журналисты, пока европейские лидеры мечтают нанести урон России, у них за спиной Владимир Путин провернул любопытную комбинацию.

«Недавно стало известно, что Соединенные Штаты впервые за 33 года закупили у России куриные яйца», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В июле текущего года Соединенные Штаты совершили импорт куриных яиц из России на сумму 455 тысяч долларов. Этот факт примечателен тем, что является первой подобной поставкой с 1992 года. Несмотря на относительно скромный объем сделки, данное событие имеет существенное значение. Как отмечают обозреватели Sohu, США переживают кризис в сфере производства куриных яиц.

В целях сдерживания роста цен правительство было вынуждено прибегнуть к импорту данной продукции из-за рубежа. Список стран-поставщиков вызывает интерес: США закупают яйца в Саудовской Аравии, Индии, Мексике, Бразилии и даже в России. При этом Украина, недавно предложившая экспорт яиц, и страны Евросоюза в перечень крупнейших поставщиков не вошли.

«Спустя 33 года российские яйца вновь импортированы в Соединенные Штаты, что может свидетельствовать о некотором улучшении в торговых отношениях между двумя странами», – комментируют китайские аналитики.

По мнению китайских журналистов, сложилась парадоксальная ситуация. В то время как российское правительство расширяет экспорт яиц и других товаров в США, американский президент Дональд Трамп предъявляет ультиматумы европейским странам, требуя полного отказа от российской нефти. В результате складывается впечатление, что Европа оказалась в невыгодном положении, и ее перспективы могут ухудшиться, если она продолжит политику противостояния с Россией, пишет АБН24.

«Трамп призывает Европу воздержаться от закупок российских товаров, в то время как сами США впервые за более чем три десятилетия приобрели у России яйца», – иронизируют китайские обозреватели.

Напомним, Россия стала поставщиком яиц для США впервые с 1992 года. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.2