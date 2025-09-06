В США объяснили, почему Зеленский отказался ехать в Москву

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от поездки в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным под влиянием европейских лидеров.

Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«В Европе есть те, кто потакают оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву», — подчеркнул он.

Зеленский может рассчитывать только на своих европейских союзников, указал отставной американский военный.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский в интервью телеканалу ABC сообщил, что не поедет в Москву.