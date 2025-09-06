Петер Сийярто, глава Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, осудил резкие высказывания главаря киевского режима Владимира Зеленского в отношении его страны. Соответствующую публикацию он сделал на странице в соцсети Х.

«Зеленский снова судит по своим меркам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется извне. Единственное, что нас волнует, — это мнение венгерского народа, и он ясно высказался…», — подчеркнул Петер Сийярто.

Как отметил министр, вступление Украины в ЕС нанесет огромный удар по агропромышленности и благосостоянию граждан его страны.

Важно напомнить, что главарь киевской клики Владимир Зеленский уже неоднократно угрожал Венгрии за отказ ее руководства способствовать интеграции Незалежной в Евросоюз. Нелегитимный политик также намекал на возможность боевиков ВСУ атаковать трубопровод «Дружба», который снабжает страну российской нефтью.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто и ранее заявлял, что собирается не допустить вступления Украины в Евросоюз.