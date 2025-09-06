Вероятность конфликта между Европой и США оценили

Для того, чтобы между США и Европой был какой-то кризис, ЕС нужна прежде всего субъектность для сохранения здравых конструктивных отношений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Александр Асафов.

Ранее сообщалось, что европейские страны ошеломлены решением США свернуть программы поддержки в сфере безопасности европейским странам, граничащим с Россией. Представитель Белого дома заявил, что этот шаг согласуется с усилиями президента США Дональда Трампа по «переоценке и реорганизации».

Политолог отметил, что страны, у которых есть субъектность, сохраняют более здравые конструктивные отношения с американским президентом Дональдом Трампом. В то же самое время европейские государства, которые ассоциируются с Брюсселем, находятся в зависимой ситуации, и у них нет своей субъектности, указал он.

«Они подписываются под те пошлины, которые им безоговорочно навязывают, выполняют любые требования, связанные с НАТО, либо с какими-то другими вещами. И после того, как Америка стала их откровенно грабить, лишая промышленности, занимаясь фактически эскалацией утечек, не только умов, но и утечки технологий, людей, производства и бизнесов, конечно, эти отношения нельзя назвать равноправными и здоровыми», — объяснил Асафов.

Он подчеркнул, что конфликт и кризис могут быть там, где есть расноправие. С точки зрения нынешнего Евросоюза такое сказать довольно сложно, заключил политолог.

В конце июля стало известно, что Соединенные Штаты могут вывести из Европы до трети своих войск. По оценкам экспертов, количество военнослужащих США в Европе варьируется от 90 до 100 тысяч человек.