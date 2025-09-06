В США выступили с необычным обвинением в адрес Запада

Запад не заинтересован в устойчивом развитии мира. С таким необычным обвинением на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Повестка развития ООН после 2030 года» выступил американский экономист Джеффри Сакс, передают «Известия».

«Западный мир до сих пор полагает, что они управляют миром. Когда-то это было так, но сейчас западный мир не заинтересован в целях устойчивого развития», — сказал он.

По его словам, сейчас в мире происходит стремительное разрушение связей западного мира с остальными странами, а глобального консенсуса по теме развития не наблюдается.

Ранее Сакс заявил, что США до сих пор уверены, что занимают доминирующие позиции и управляют миром, хотя это уже не так. По его словам, с начала XXI века помимо США появилось множество других «центров силы».