Россию призвали ответить на угрозы Трампа Венесуэле

Странам БРИКС, включая Россию, следует ответить на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы. С таким призывом выступил бразильский депутат Реймонт Отони в интервью ТАСС.

По его мнению, Трамп считает себя «хозяином планеты» и «императором мира». Поведение главы Белого дома парламентарий назвал «недопустимым и неприемлемым».

«Я считаю важным, чтобы сообщество дало реакцию в отношении угроз Трампа в адрес Венесуэлы. Их я рассматриваю как угрозу всей Латинской Америке. Он прибегает ко лжи, чтобы подкреплять свою имперскую, диктаторскую и агрессивную внешнюю политику», — сказал Отони.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут готовы сменить режим в Венесуэле в случае, если Трамп примет такое решение. Сам американский лидер говорил, что не стремится к этому, но подчеркивал, что действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро является «худшим президентом в истории».